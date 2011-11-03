"Беркут" оттесняет митингующих в Мариинский парк

Правоохранители продолжают оттеснять участников митинга от здания парламента в Мариинский парк.

Как передает корреспондент УНИАН, по некоторым данным, один из бойцов спецподразделения милиции «Беркут» потерял сознание и упал, но коллеги подхватили и вынесли его из толпы.

К зданию ВР приехала «скорая» для оказания помощи бойцу «Беркута», которому стало плохо во время оттеснения митингующих.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, во время прорыва через металлический забор кто-то из участников акции протеста ударил сотрудника милиции кастетом в челюсть, в результате чего тот потерял сознание.

По информации милиции, медики «скорой помощи» оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, в том числе с применением капельниц, после чего отвезли в одну из больниц.

После того как с площади перед Верховной Радой милиционеры оттеснили участников акции, на асфальте остались раздавленные тыквы, несколько палок и уменьшенная копия государственного флага.

Бойцы «Беркута» время от времени перебегают через площадь с одного места на другое.

Немногим ранее:

Участники акции возле Верховной Рады повалили металлическое заграждение и прорвались к зданию парламента.

Митингующие расшатали и повалили несколько секций металлического заграждения.

Центральные входы в парламент взяты в плотное кольцо сотрудниками спецподразделений милиции в количестве почти 200 человек. Однако участники акции протеста пока не прибегают к более активным действиям, чтобы попасть в помещение Верховной Рады.

Количество участников акции протеста «Вперед!» у парламента составиляет около 1000 человек.

К участникам митинга, которые требуют самороспуска Верховной Рады, все время присоединяются новые люди.

Со стороны Мариинского парка на импровизированной трибуне проходит митинг предпринимателей, которые держат Государственные флаги Украины и флаги всеукраинского движения «Вперед!».