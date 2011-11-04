Мирошниченко считает, что у народных депутатов не много льгот

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что у народных депутатов Украины не много льгот.

Об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил в интервью газете "День" (№200-201 от 4 ноября), комментируя акции протеста чернобыльцев и афганцев против отмены их льгот.

«Я не могу сказать, что у депутатов есть много льгот. Это определенные материальные средства обеспечения их деятельности. Например, возможность бесплатно передвигаться транспортом. Если депутат работает в округе и в Киеве, соответственно, ему оплачивается переезд. Причем закон не предусматривает частные бесплатные поездки", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, большинство депутатов не пользуются льготами на отдых в санаториях, потому что оплачивается только пребывание депутата, а его семья должна делать это за собственное средство. "К тому же, цены в упомянутых учреждениях такие, что за эти деньги можно отдохнуть всей семьей, в том числе и за рубежом. Единственное, с чем мы иногда сталкиваемся (нужно признать), - это определенные злоупотребления, но проблема нами решается", - подчеркнул он.

При этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что во время оптимизации льгот не может быть разных подходов к отдельным категориям граждан. "Не должно быть исключений. Поэтому вопрос стоит системно. За счет какого-то одного слоя населения (тем более, что и чернобыльцы, и афганцы пользуются заслуженными льготами) не должны обеспечиваться другие. На сегодняшний день льготы, доплаты не отменяются, они систематизируются и определяются в соответствии с возможностями государственного бюджета", - объяснил Представитель Президента.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что чернобыльцы и афганцы имеют право выражать свою точку зрения, в том числе и при помощи мирных массовых мероприятий. "Кабинет Министров создал рабочую группу, которая ведет переговоры с представителями общественности. Соответственно, мы имеем достаточно эмоциональную ситуацию, которая сопровождает рассмотрение определенных законопроектов. На сегодняшний день, исходя из существующего бюджета, к сожалению, у государства нет возможности обеспечить выплаты всех льгот", - добавил он.

«Нам, конечно, досадно, что люди выходят на улицы, ведь это свидетельствует о том, что на уровне предварительных дискуссий взаимоприемлемые решения не были найдены. Лично для меня важным является то, каким именно образом государство решает эти проблемы - учитывается ли позиция определенного слоя населения, отдельного гражданина», - считает Ю.МИРОШНИЧЕНКО.