Украинским медикам в 2012 году предусмотрено повышение зарплаты - Бахтеева

Украинским медикам в 2012 году предусмотрено повышение средней зарплаты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА на III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

Она отметила, что проектом государственного бюджета Украины на 2012 год предусмотрены средства для финансового обеспечения реформы здравоохранения.

Так, по словам Т.БАХТЕЕВОЙ, в течение года средняя заработная врача-хирурга высшей категории в стационаре вырастет на 861 грн., участкового врача-терапевта высшей категории – на 704 грн., фельдшера высшей категории – на 540 грн.

«Будут финансово обеспечены выплата на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении основного ежегодного отпуска (на эти цели предполагается выделить средства в объеме 1,6 млрд. грн.), сохранение средней заработной платы по каждому месту работы при направлении на учебу, а также выплата разовой денежной помощи выпускникам медицинских и фармацевтических вузов, изъявивших желание работать в сельской местности, что будет способствовать привлечению выпускников медицинских вузов к работе в учреждениях здравоохранения первичного звена в сельской местности», - отметила Т.БАХТЕЕВА.