В Киеве проходит заседание Народного совета. Делегаты согласуют план действий

Сегодня в Киеве в 12.30 началось заседание Народного совета, на которое были делегированы по три представителя от каждой области Украины.

Заседание проходит в конгресс-холле одного из дебаркадеров, расположенном в Гидропарке, сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения "Общее дело".

Делегаты избирались на митингах, которые прошли в областных центрах 3 ноября. Участники митингов также приняли обращение к своим областным советам с требованием выразить вотум недоверия Верховной Раде VI созыва.

Сегодня делегаты должны согласовать дальнейший план действий и расширить свои политические требования.

Сейчас проходят выступления представителей областей.

Как известно, инициаторами проведения акций 3 ноября и образования Народного совета стали общественная организация воинов-афганцев "Никто, кроме нас", гражданское движение "Общее дело" и еще ряд общественных объединений.