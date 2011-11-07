Народная Рада ставит целью отправить в отставку Януковича

В Киеве по инициативе общественной организации воинов-«афганцев» «Никто кроме нас», гражданского движения «Спільна справа», а также ряда союзных общественных объединений образовали Народную Раду Украины, главной задачей которой определено отстранить от должности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГД «Спільна справа», «такое решение стало следствием игнорирования ЯНУКОВИЧЕМ обращения Форума гражданского общества от 14 октября 2011 года».

«В обращении, в котором общественная организация «Никто кроме нас» и другие участники Форума довели Президента к сведению о своем требовании немедленно распустить Верховную Раду VI созыва и обратились к нему с призывом дать официальный ответ на вопрос, готов ли он как гарант Конституции обеспечить право народа на отозвание своих представителей с органов власти», - говорится в сообщении.

В обращении также сказано, что «Народный Совет Украины создал Координационный комитет, задачей которого является принятие оперативно-тактических решений». В состав комитета вошли по одному представителю со всех областей Украины, городов Киева и Севастополя.

«В ближайшие дни должно быть принято решение о начале Всеукраинской акции протеста в Киеве, целью которой является немедленное прекращение полномочий Президента ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады VI созыва», - сообщили в пресс-службе ГД «Спільна справа».