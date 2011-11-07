Узбекистан с 1 декабря повышает минимальную зарплату на 10% - до 35,64 долл.

Узбекистан с 1 декабря повышает размер минимальной зарплаты в среднем на 10% до 62 920 сумов (35,64 доллара по курсу ЦБ Узбекистана), следует из указа президента Узбекистана Ислама Каримова.

Документом с 1 декабря также установлены минимальные размеры - пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства - в размере 123 060 сумов в месяц (1 доллар - 1765,33 сума); пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы - в размере 75 510 сумов.

Данное повышение размеров заработной платы и пенсий второе в текущем году. Последний раз минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 15% в сентябре 2011 года, передает РИА "Новости".