Процесс получения пенсии через суд усложнят?

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, которым усложняется процесс получения пенсии через суд.

Соответствующий законопроект №9400 от 2 ноября 2011 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, предусматривается исключить из законодательства положение о немедленном выполнении постановлений суда, принятых в порядке сокращенного производства, и норму по выполнению постановления о присуждении выплаты пенсий.

Кроме этого, предлагается уменьшить размер штрафа, который налагается судами на виновное должностное лицо, ответственное за выполнение постановления суда, заменив слова "минимальных заработных плат" (на сегодня — 985 грн.) словами "не облагаемых налогом минимумов доходов граждан" (17 грн.).

Также документ предусматривает предоставление возможности истцу или ответчику подать ходатайство о рассмотрении дела относительно начисления, назначения, перерасчета пенсий, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат по общим правилам Кодекса административного судопроизводства.