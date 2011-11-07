Эксперты: в Украине вырастет число протестных акций - “спусковых крючков” для революций

В Украине вырастет количество митингов и акций протеста, которые могут стать “спусковыми крючками” для будущих революций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили эксперты.

В частности, как отметил политтехнолог Сергей ГАЙДАЙ, существует стереотип, что революции, народные бунты и протесты происходят в моменты экономического спада и ухудшения качества жизни в стране.

По его словам, мощнейшей причиной бунтов в последнее время является то, что общество модернизируется быстрее, чем власть. Это приводит к протестным настроениям в украинском обществе.

Он отметил, что сейчас в Украине больший вес имеют митинги чернобыльцев и афганцев, чем, например, акции в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Эксперт объясняет это, в частности, постепенной утратой доверия общества к ней.

“Жертвовать из-за этого “гаранта” (Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) давно некому, а вот у чернобыльцев там все понятно: они борются за свои льготы”, – объяснил эксперт.

В то же время С.ГАЙДАЙ отметил: “За те грехи, за которые была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, можно судить практически всех политиков”.

Политтехнолог прогнозирует, что сейчас в Украине ожидается повышение количества протестных акций: “Если вы видели, тенденции связаны с погодой, климатом: чем холоднее, чем хуже погода – усиливаются”.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти, С.ГАЙДАЙ выразил убеждение, что предоставив недостоверную информацию, Президента подставили подчиненные. ”Какие-то силовики, СБУ и так далее...”, – считает С.ГАЙДАЙ.

В свою очередь политтехнолог, директор компании «Berta Communication» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ сказал, что сейчас в Украине требования участников акций протестов носят, в первую очередь, экономический, а затем уже политический характер.

Другой фактор, который характеризует нынешние протестные акции, - это отсутствие определенных лидеров. Еще один признак - группы протестующих не ищут контактов ни с властью, ни с оппозицией.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что согласно данным социологических опросов, около 70% украинцев одинаково плохо относятся как к правящей власти, так и к оппозиции.

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ считает, что революции происходят не благодаря политическим технологиям.

Он выразил убеждение, что митинги в последнее время провоцируются властью. “У меня создается впечатление, что, возможно, действительно происходит провокация насильственного сценария развития событий”, – сказал он.

А.ГАРАНЬ не исключает, что в Украине возможны стихийные протесты, которые сыграют роль спусковых крючков для будущих революций. “В действительности стихийный протест и серьезный протест – он будет не за деньги – люди действительно выйдут защищать свои интересы. Вопрос – кто этим воспользуется?”, – отметил А.ГАРАНЬ.