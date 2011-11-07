За пределами Польши работают минимум 1,2 млн. поляков - опрос

Варшава. Из 38 млн. граждан Польши – крупнейшей страны Восточной Европы, входящей в Евросоюз, по крайней мере, 1,2 млн. работает сейчас за границами родного государства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует проведенный в октябре опрос центра СBOC, который базируется на предположении, что только один член семьи работает за границей и не учитывает тех, которые выехали на заработки всей семьей.

Согласно результатам опроса, большинство поляков выезжают на работу в являющуюся крупнейшим западным соседом Германию (более 40%), в Великобританию (25%), Голландию (13%) и Италию (8%).

Почти 70% поляков выехали на заработки после того, как Польша в 2004 году вступила в объединяющий сегодня 27 государств Евросоюз, против около 20%, которые сделали это ранее.

СBOC отмечает, что последний опрос показывает увеличение числа женщин, выезжающих за границу на заработки: такую работу задекларировали 14% мужчин и 11% женщин в то время, когда ранее мужчины в два раза чаще за женщин говорили об опыте работы за рубежом.

Чаще всего за границу выезжают поляки от 25 до 34 лет, а также те, кто имеет диплом о высшем образовании.

Половина из тех, кто заявил о том, что за последние десять лет работал за границей, пребывали там до 3 месяцев, около 20% - от трех месяцев до года, и почти треть – более года.

Свое желание выехать за границу декларирует 17% взрослых поляков, большинство из которых не старше 24 лет.

СBOC в рамках исследования, которое он провел в конце сентября - начале октября 2011 года, опросил 1099 граждан Польши.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса СBOC, за последние 10 лет работу за границей декларировало около 3,3 млн. граждан Польши, в то время, как польский Госкомстат ранее сообщал о работе за рубежом более 2 млн. поляков.

Справка УНИАН. Открытие рынков труда для поляков после вступления страны в Евросоюз позволило добиться сокращения безработицы с рекордных 20% в 2004 году до менее 9% в 2008 году.

Из-за мирового финансового кризиса с конца 2008 года безработица в Польше опять начала расти, достигнув к сентябрю текущего года 11,8% или около 1,9 млн. человек.