С начала года суды взыскали с ПФ почти 6 млрд.грн. в пользу 2,5 млн. пенсионеров

С начала 2011 года судами Украины приняты решения о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в пользу 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.

Такие данные ZN.UA сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По данным ПФУ, суммы доплат пенсий согласно решениям судов за прошедшее время колеблются от 1 тыс. до 800 тыс. грн. в расчете на одного человека.

В частности, в сентябре по решениям суда доплаты получили в размере от 10 до 50 тыс. грн. 3940 человек; от 50 до 100 тыс. грн. — 1389 человек; от 100 до 200 тыс. грн. — 557 человек; свыше 100 тыс. грн. — 132 человека.

С учетом решений судов пенсии по инвалидности в размере от 11 тыс. грн. до 34,235 тыс. грн. получают 875 инвалидов-чернобыльцев в десяти регионах Украины.

Издание напоминает, что 2 ноября на брифинге в Кабмине вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО назвал «коррупционными» решения судов, постановивших выплатить чернобыльцам месячные пенсии в размере около 30 тыс. грн., а также более 500 тыс. грн. компенсации. По его словам, всего по Украине уже было принято более тысячи подобных решений, и все они являются «неподъемной тяжестью» для бюджета.

Также в Минсоцполитики считают, что кроме чернобыльцев, слишком большие социальные выплаты по судебным решениям получали дети войны. По данным ведомства, в Украине сейчас насчитывается 13,6 млн. пенсионеров, около 25% которых — дети войны.