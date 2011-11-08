1 декабря на работу не выйдут 200 тысяч предпринимателей - лидеры акции "Вперед"

Во всех регионах Украины 1 декабря предприниматели проведут общенациональную забастовку «Переучет власти». Об этом заявил начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Андрей ПАНАЭТОВ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Организаторы акции - Всеукраинская гражданская акция «Вперед», общественная организация «Наступ» и гражданского объединение «Союз перевозчиков Украины».

Как заявил А.ПАНАЭТОВ, Верховная Рада Украина не представляет интересы народа и всячески уничтожает малый и средний бизнес. На акции 3 ноября предприниматели требовали самороспуска Верховной Рады. Их требование не выполнено, поэтому 1 декабря состоится общенациональная забастовка.

«Мы, как гражданское движение заявляем четко и прямо: мы готовы взять на себя ответственность за происходящее в стране. 1 декабря мы начинаем с того, что объявляем акцию «Переучет власти». Мы призываем в этот день, хотя бы ненадолго, закрыть рабочие места, вывесить соответствующие таблички, и провести реальный переучет власти. Время разговоров-уговоров минуло. Настало время действовать. Мы готовы, мы сконцентрированы, мы идем вперед, и нас уже никто не остановит», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

Лидеры акции «Вперед!» надеются, что 1 декабря в рамках всеукраинской забастовки «Переучет власти» 200 тысяч предпринимателей не выйдет на работу.

Как отметил председатель гражданской организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА, всего в Украине насчитывается от 2-3 до 5 тысяч активистов акции «Вперед!». «А чтобы эта акция удалась, необходимо чтобы по крайней мере сто тысяч, двести по всей стране повесили эти таблички – «Переучет власти», – подчеркнул Р.СЕКЕЛА.

Он отметил, что возбуждением уголовных дел против исполнителей и организаторов акций протеста, власть хочет запугать их. Председатель ГО «Наступ» также отметил, что милиция не имеет права возбуждать уголовное дело за сломанный 3 ноября участниками акций протеста забор вокруг здания Верховной Рады. «Народ Украины демонтировал незаконно установленную архитектурную форму», – убежден он. По словам Р.СЕКЕЛЫ, согласно законодательству Украины, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, смету, проект, разрешение Киевской городской госадминистрации, архитекторов, санэпидемстанции. «Поскольку согласно Государственным строительным нормам, забор, имеющий больше метра, должен иметь проект. Тот забор, который стоит возле Верховной Рады, - это незаконная архитектурная форма, юридически его не существует», - заявил Р.СЕКЕЛА.

При этом он выразил убеждение, что участники акций протеста, несмотря на любые препятствия, могут ворваться в здание Верховной Рады. «К сожалению, возможно, придет такой момент, когда люди ворвутся в этот парламент и вынесут оттуда всех», – сказал председатель ГО «Наступ».

«Возможно, весной в Киев приедет не 5 тысяч, а 50 тысяч. И тех 10 тысяч «Беркута», которых было втрое больше, нежели участников акции 3-го числа, они уже ничего сделать не смогут», – считает Р.СЕКЕЛА.

«Наша задача - поднять всю Украину, чтобы у власти под ногами горела земля. Акция 1 декабря пройдет по всей стране. Она покажет, что граждане не согласны с действиями власти, не согласны с тем, что происходит в стране», - отметил он.

По словам Р.СЕКЕЛЫ «следующей акцией, скорее всего, будет прекращение уплаты налогов. Мы понимаем, что сами финансируем власть, которая обворовывает нас, что именно за наши налоги покупаются самолеты, строятся дачи, и власть не обращает никакого внимания на просьбы людей».

«Сегодня выросло новое общество, люди, работающие сами на себя, которые готовы на себя взять ответственность за происходящее в стране. Мы хотим вернуть нашу страну себе и своим детям. Мы хотим построить такую страну, в которой не будет стыдно жить нам и нашим потомкам», - добавил Р.СЕКЕЛА.

К предпринимателям 1 декабря присоединятся также и перевозчики. Об этом сообщил во время пресс-конференции вице-президент гражданского объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей ОВЧИННИКОВ. По его словам, 1 декабря во всех регионах Украины пройдут региональные Автомайданы.

«Мы предупреждали: наши двигатели уже заведены. Власть должна это помнить. Мы двигаемся только вперед, и нас никто не остановит. Мы стали намного умнее и хитрее, мы научились переигрывать эту власть. Мы не боимся ни милиционеров, ни их полосатых жезлов. Наша координация будет происходить исключительно через Facebook и Twitter. До последней минуты никто не будет знать о наших действиях. Мы знаем - по-другому действовать никак нельзя. Мы выжили при этой власти и знаем, что ее есть кому заменить», - подчеркнул С.ОВЧИННИКОВ.

Также во время пресс-конференции А.ПАНАЭТОВ напомнил о создании Всеукраинской гражданской организации «Вперед!». По его словам, определена предварительная дата учредительного съезда организации - 19 ноября.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября возле Верховной Рады состоялась акция протеста «Вперед!», в которой приняли участие около тысячи лиц. Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.