6 млрд. грн. льгот и пенсий надо возместить средствами от детенезации экономики – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым возместить на казначейских счетах 6 млрд. грн., которые были взысканы по решениям судов для выплаты льгот и пенсий определенным категориям граждан, за счет средств, полученных от детенизации национальной экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер заявил во время представления нового председателя Государственной налоговой службы Украины Александра КЛИМЕНКО.

Н.АЗАРОВ отметил, что выполнение этих судебных решений создает огромную проблему, как для бюджета Пенсионного фонда, так и для бюджета страны. «Перед нами стоит дилемма: или кому-то пенсии не платить, или какие-то льготы сократить, или прекратить зарплаты медикам платить. Или все же напрячься и таки эти 6 млрд. грн. дополнительно за счет борьбы с теневой экономикой собрать. Конечно, мы принимаем решение, что нужно это задание решить», - заявил Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что дефицит Пенсионного фонда в текущем году составляет 55 млрд. грн.

По словам Н.АЗАРОВА, вывод зарплаты из тени, уплата пенсионных взносов всеми, кто должен это делать – это одна из важных задач, которые сегодня стоят перед государством и Государственной налоговой службой в частности. «Тогда мы сможем и пенсию поднять, и улучшить социальное обеспечение всех категорий, которые финансируются из бюджета. Борьба с теневой зарплатой, с выплатой заработной платы в конверте – это прямая ваша обязанность», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Н.АЗАРОВ заявил, что согласно судебным решениям, со счетов Государственного казначейства в пользу льготников было списано в бесспорном порядке около 6 млрд. грн.

По словам премьера, средства были списаны в пользу всего нескольких тысяч льготников.

Так, Н.АЗАРОВ навел пример, что в Харьковской области по решению суда была назначена компенсация льготнику-чернобыльцу в сумме около 700 тыс. грн., а также назначена пенсия в сумме 34 тыс. грн.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе брифинга в Кабинете министров заявил, что считает подобные судебные решения проявлением коррупции в судах.