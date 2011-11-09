В Одессе рейдерски атакуют соцстоловые «Ветеран» - координатор «Обновления страны»

В Одессе происходят рейдерские атаки на социальные столовые «Ветеран». Об этом УНИАН сообщил 8 ноября координатор «Обновления страны» в Одессе Сергей ГУЦАЛЮК.

По его словам, на данный момент происходят рейдерские захваты помещений двух социальных столовых «Ветеран» в Одессе по улице Варненской и Люстдорфская дорога.

«В 17.30 в помещения двух столовых ворвались по десять неизвестных лиц. Директора столовой, что на улице Варненской, силой вывели из помещения и сменили все замки. Сейчас туда никого не пускают», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

Он также сообщил, что возле столовых собрались пожилые одесситы, которые ежедневно там питаются. За всем происходящим молча наблюдают сотрудники спецподразделения «Беркут».

«Социальные столовые – это единственное место, где могут бесплатно питаться малообеспеченные жители Одессы, а это, большей частью, пожилые люди. Те, кто осмелился силой забрать помещение этих столовых, обрекают людей на голод», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, директор столовой по улице Варненской Любовь ДЕГТЯРЕВА заявила, что неизвестные, которые взяли ее под руки и вынесли из помещения, представились судебными исполнителями.

«Примерно десять человек подошли ко мне, представились судебными исполнителями и сказали, что якобы выполняют некое предписание, поэтому сотрудники столовой должны покинуть помещение. Затем «исполнители» закрыли двери изнутри и никого в помещение не пускают», – сказала Л.ДЕГТЯРЕВА.

По сходному сценарию была захвачена и столовая на Люстдорфской дороге.

Президент благотворительного фонда «Ветеран» Виктор СТАНКЕВИЧ так прокомментировал происходящие события: «Происходит противозаконный захват источника, из которого сотни людей каждый день получают бесплатное питание. Сегодня у нас отнимают эти помещения, потому что у власти находятся определенные люди».