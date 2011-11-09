Власти Киева разрабатывают веб-портал административных услуг

Столичные власти разрабатывают городской веб-портал административных услуг, на котором будет размещена исчерпывающая информация относительно каждой административной услуги в разрезе категорий, жизненных ситуаций, субъектов предоставления и групп получателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

По его словам, внедрение веб-портала административных услуг позволит загружать электронные формы всех заявлений и других документов, которые необходимо заполнять, и подавать он-лайн заявки на получение административных услуг, что сократит сроки их предоставления и время предпринимателей и жителей Киева.

«Цель – сохранить деньги и время предпринимателей и всех киевлян при получении как разрешительных документов, так и административных услуг. Результатом наших усилий в этом направлении стало открытие Городского разрешительного центра на Днепровской набережной, 19-Б. Следующий шаг – выведение процесса в режим он-лайн”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он отметил, что 60% всех украинских пользователей Интернета живут в Киеве. “Поэтому целесообразно предоставить возможность киевлянам получать эти услуги через Интернет», – сказал чиновник.

Ранее структурные подразделения КГГА и районные госадминистрации провели инвентаризацию административных услуг и отработали перечни административных услуг, которые подлежат внесению в Общегосударственный реестр: 118 услуг, которые предоставляются структурными подразделениями КГГА; 71 услуга, которая предоставляется районными в г. Киеве государственными администрациями.

В районных госадминистрациях также будут функционировать разрешительные центры с учетом предоставления административных услуг.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в столице был открыт Городской разрешительный центр по адресу: Днепровская набережная, 19-Б. К работе по выдаче документов разрешительного характера привлечен 21 разрешительный орган, который выдает 74 вида документов.