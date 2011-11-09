Россия в 2012 году намерена привлечь 1,745 млн. иностранных работников

Москва. Россия в 2012 году намерена привлечь 1 млн. 745. тыс. 584 иностранных работников.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России, которое есть в распоряжении УНИАН.

«Определить на 2012 год потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников в количестве 1745584 человек. Утвердить на 2012 год квоты на выдачу иностранным гражданам: 460 тыс. 510 приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности; 1745584 разрешения на работу», - говорится в сообщении.

В частности, в 2012 году РФ необходимы специалисты в области естественных и инженерных наук, специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности, средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности, работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности, продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды.

Кроме того, РФ нужны квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, рабочие, занятые на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности и другие.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2010 года глава Федеральной миграционной службы Константин РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что России ежегодно необходимо привлекать порядка 5 млн. иностранных трудовых мигрантов. Причем, из Украины на работу в РФ ежегодно приезжает не менее 1 млн. человек.