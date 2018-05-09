Свои долги перед пенсионерами власть выбьет из бизнеса

Как бы власть не позиционировала свои реформы, главная из них - любыми путями выбить деньги в бюджет, с которым сложилась катастрофическая ситуация. Инновации в плане достижения цели следуют одна за другой. Понятно, что больше всех «новшеств» уготовлено для бизнеса, причем не крупного, который является одной из составляющих (вернее, главной направляющей силой) нынешней правящей команды, а среднего и рангом ниже. Именно из него выдавливают последние соки, которыми подпитывают иссохшийся бюджет.

Методами не гнушаются - Налоговый кодекс, прессующий донельзя бизнес, новая «упрощенка», полностью перекроившая принципы работы и перекладывающая все заботы на местную власть, административные ноу-хау и прочее. То есть, с тех, кто по плану должен наполнить нищую госказну, сдирают три шкуры вместо того, чтобы всеми силами поддерживать и поощрять. Налицо обратная сторона медали прессинга - украинский бизнес все больше уходит в тень. А это значит, что экономический прорыв, на который настроены верхи, переходит в разряд несбыточной мечты.

Но остановиться «рулевые» уже не могут, все происходит по инерции. Они «совершенствуются» в своих идеях. К примеру, ситуация с соцвыплатами. Сейчас в повестке дня этот вопрос занимает лидирующее место. Идея сократить социальные гарантии, против чего выступают их получатели, все никак не воплощается в жизнь. Причем последние обращаются к Фемиде, отстаивая свои конституционные права. А суды «подводят» власть своими решениями отнюдь не в ее пользу. Но главное – платить то нечем, разве что сократить содержание привилегированных слоев населения, но тут не все так просто – разве себя любимых можно обидеть. Выход один – закручивать гайки «не своим» еще сильнее.

Так, премьер-министр Николай Азаров считает необходимым возместить на казначейских счетах 6 млрд. грн., которые были взысканы по решениям судов для выплаты льгот и пенсий, за счет средств, полученных от детенизации национальной экономики.

«Перед нами стоит дилемма: или кому-то пенсии не платить, или какие-то льготы сократить, или прекратить зарплаты медикам платить. Или все же напрячься и таки эти 6 млрд. грн. дополнительно за счет борьбы с теневой экономикой собрать. Конечно, мы принимаем решение, что нужно это задание решить», - заявил Н.Азаров.

Конечно, имея дефицит Пенсионного фонда в 55 млрд. грн., нужно искать пути выхода из создавшегося положения. То есть, сначала загоняем в тень, а потом там добиваем. Да и зачем нам средний бизнес, от него только проблемы. Другое дело - крупняк. Он в кресло сажает, кормит, поит, о законодательстве «не забывает», а еще неугодных устраняет. Чем не опора для власти…

Что касается заявленных премьером 6 млрд. грн., то они были списаны в пользу нескольких тысяч льготников. И хотя Н.Азаров называет это число обворованных государством людей «всего лишь нескольких» (как бы, их так мало, а деньги на возмещение огромные), то их гораздо больше. И стоит отдать должное служителям Фемиды, что они у нас хоть в какой-то мере отрабатывают свое предназначение – признают права человека. А суммы выплывают за счет многолетних задолженностей выплат, причитающихся по закону. Правда, вице-премьер-министр Сергей Тигипко считает подобное проявлением коррупции в судах, обещал положить этому конец. Получается, удовлетворение законных требований украинцев – коррупция, а несоблюдение законов – право власти с учетом экономических реалий.

А смысл действий «рулевых», как сейчас принято говорить, прозрачный. Так, когда бушевал Налоговый майдан, власть заявляла, что из-за акций предприниматели «забросили» профессиональную деятельность, как результат - не пополняется в должной степени бюджет, отсюда пенсионерам и другим льготникам нечем платить положенное. Теперь она все перевернула на 180 градусов – из-за одобренных судом, а значит де-юре законных, требований льготников, которые нечем оплачивать государству, ответят предприниматели. Зачем, спрашивается, сталкивать лбами тех, кто в принципе стоит на одной чаше весов. Да затем, чтобы не выступили единым фронтом. Его возглавить вряд ли удастся… И стоит заметить, что, отгорбатив на наше убогое государство большую часть своей жизни, каждый вправе получить честно заработанное. А что касается бизнеса, то он прекрасно понимает, в каких условиях трудились и трудятся люди, ведь испытывает это на собственной шкуре. Взимать же с него за промахи власти, по меньшей мере, безнравственно.

Да и взимать-то не с кого, причем не без старания верхов. «Забота» о рядовом украинце в виде репрессивной политики привела к тому, что только за первые полгода свою деятельность прекратили более 100 тыс. предпринимателей, а количество желающих начать свой бизнес сократилось почти втрое. Как заявлял председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Леонид Козаченко, после принятия Налогового кодекса в тень перешло свыше 30% малого бизнеса. И сокращение продолжится. Очень хочется отметить яркий показатель – согласно исследованию Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, Украина опустилась в рейтинге ведения бизнеса на 152-ю ступень, расположившись между Либерией и Боливией.

Но это на деле, а из уст наших руководителей звучат статданные, которые совсем не увязываются с их политикой. Например, премьер-министр прогнозирует, что показатели роста валового внутреннего продукта в следующем году выйдут на докризисный уровень - «прогноз на 2012 год оптимистичный». По его словам, за 10 месяцев текущего года рост ВВП составил 5,3%, рост промпроизводства – 9%.

Так в чем же дело, если экономика восстанавливается, причем семимильными шагами. Почему с бизнеса взимают налоги наперед, насчитывают несуществующие штрафные санкции?

Н.Азаров выступает, конечно, против таких действий. «Очень важно сейчас не подавить работу бизнеса. Нам следует помнить, что наши предприниматели находятся в непростой ситуации, когда в мире происходят такие сложные процессы. Но он должен продолжать работать», - подчеркивает премьер, но предупреждает налоговую - сейчас наблюдается активизация теневых схем. Мы в одно время эти схемы прикрыли. Но сейчас они разворачиваются опять, а это же отмывание денег из государственного бюджета. Я считаю, что работу в этом направлении необходимо усиливать», - подчеркивает премьер.

Бесспорно, в мире бушует кризис, Украина не осталась в стороне. Но если уж стоит задача экономить, то пусть власть начинает это делать с себя. Ей нужно заняться совсем иной чем прессинг бизнеса сферой – сократить финансирование фискальных органов, изменить принцип работы этих структур - отказаться от "плановых" показателей, не увеличивать, а урезать содержание народных избранников, их льготы и пенсии. Вот тогда бюджет пополнится достойной суммой.

Не мешало бы подумать нашим «командирам» и о своем автопарке. Как писали СМИ, только на автобазу Кабмина в 2011 году уйдет 35 млн. 478 тыс. грн. На содержание автомобилей Администрации Президента - на 13 млн. больше.

Так хочется увидеть, когда власть преподнесет пример экономии и мы под стенами Администрации Президента, Кабмина, Верховной Рады, Нацбанка вместо «мерсов», «лексусов» и «бэхов» увидим, пусть не велосипеды, но «таврии», «дэу», «шкоды» и прочие народные автомобили.

Но пока по общему количеству автомобилей класса «люкс» Украина находится на третьем месте в Европе. На первом и втором - Германия и Россия. А по количеству представительств одного из самых дорогих автомобилей в мире «Мaybach» Украина даже опередила Германию.

Между тем, по уровню инфляции Украина находится на первом месте в Европе, обгоняя даже Румынию.

А так правительственные меры, как видно, не оправдывают себя. Доказательный факт не рядового масштаба - власти Кировоградской области призвали руководителей всех уровней максимально экономить бюджетные средства в связи с нехваткой денег на выплату зарплат и оплату энергоносителей. По словам председателя ФПУ в области Сергея Попова, он получает информацию от бюджетных работников о переводе их на неполную занятость, сокращении объемов выплат, невыплате оздоровительных, средств за командировку, некоторых отправляют в отпуск за собственный счет.

Думаете, это – единичный случай, или администрация не справляется с обязанностями…

Как после этого не согласиться с народным депутатом Святославом Олейником - «политика, направленная на сокращение предпринимательской активности граждан, наглядно выражает азиатскую сущность действующей власти. Уже очевидно, что правительство Николая Азарова выстраивает модель экономики, основанной на доминировании трех-четырех корпораций, организованных на принципе криминальной иерархии, где категории бюджета заменены категориями «общака».

Относительно прогнозов на будущее, то, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской, заложенные в бюджет 2012 года показатели свидетельствуют, что пенсионеры и бюджетники в следующем году станут беднее на 15%.

По ее словам, Пенсионный фонд в следующем году будет недофинансирован на 10 млрд. грн., и эта экономия будет достигнута за счет наиболее незащищенных людей - пенсионеров. «Учитывая, что пенсии, а также зарплаты бюджетникам и социальные пособия в 2012 году будут проиндексированы не более чем на 4%, все малообеспеченные станут беднее минимум на 15%. Цинизм власти просто шокирует. Такие показатели, как минимальная пенсия и зарплата, уровень прожиточного минимума, которые правительство планирует достичь только через год, уже сегодня недостаточны для поддержания нормального уровня жизни», - отметила Н.Королевская.

В виде ответа на заявления Н.Королевской хочется привести слова Президента Виктора Януковича. Будучи в Черновцах, глава государства заявил, что никогда не выступал за ограничение льгот социально незащищенным слоям населения, однако он против того, «чтобы людей обманывали».

«…Мы должны с общественными организациями, с теми, кто протестует, кто пользуется этими льготами, сообща подойти к проблеме, и дать ответы на эти вопросы. Большинство общественных организаций хочет диалога, но есть радикалы, которые кричат «Есть закон – платите», но такая позиция не имеет ответа. Потому что наши финансовые возможности ограничены».

То есть, закон – это плохо, диалог в пользу власти – хорошо…

И вообще, похоже, цель у верхов одна – вышел украинец на пенсию и сразу умер. А работать все должны на благо страны в лице "дружественных" корпораций. О каком другом приватном бизнесе может идти речь…

Елена Быстрицкая (УНИАН)