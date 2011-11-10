ВАСУ отказался признавать противоправным решение ВР по пенсионной реформе

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска народного депутата, лидера партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА относительно признания противоправными действий Верховной Рады во время повторного рассмотрения закона о реформировании пенсионной системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

В частности, А.ЯЦЕНЮК требовал признать противоправными действия Верховной Рады по исключению из Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» положения о повышении пенсий. Он просил суд обязать Верховную Раду отменить решение от 6 сентября об исключении из закона о реформировании пенсионной системы статьи «об осовременивании пенсий». Эта норма попала в закон благодаря поправке А.ЯЦЕНЮКА № 40 и предусматривала перечисление пенсий на базе средней зарплаты 2009 года, а не 2006-2008 годов, как происходит сейчас. Это позволило бы 10 миллионам пенсионеров увеличить выплаты.

В партии отмечают, что суд в течение трех заседаний подряд выяснял обстоятельства дела по существу. «9 ноября после установления безусловности доказательств правоты лидера «Фронта Змін» суд побоялся выносить решение по существу, мотивировав тем, что рассмотрение таких вопросов не входит в его компетенцию. Однако в тексте этого решения нет ни одного слова о доказательствах, которые исследовались в течение нескольких судебных заседаний», - отмечается в сообщении.

«Я понимаю, почему суд принял такое решение – судьи Высшего административного суда Украины проходят процедуру утверждения в стенах Верховной Рады. Им страшно (принимать решение против ВР), - прокомментировал решение А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что из процессуального законодательства нужно изъять фразу «Ваша честь», потому что «это сегодня не является обязательным при обращении к сегодняшнему украинскому суду».

Лидер «Фронта Змін» сообщил, что суду были предоставлены неопровержимые доказательства нарушения закона и Конституции Верховной Радой при переголосовании закона о реформировании пенсионной системы. «С юридической точки зрения наша позиция была безукоризненна. Ни одного доказательства того, что действия Верховной Рады были правомерны, ответчик не предоставил», - подчеркнул он.

Однако суд самоустранился от принятия важного для украинских пенсионеров решения. «Сегодня в очередной раз были нарушены права 10 миллионов украинцев, которым отказали повысить пенсии на 334 гривни», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что два месяца назад народные депутаты от оппозиции обратились в Конституционный Суд о признании неконституционным закона о реформировании пенсионной системы: «Прошло два месяца, но Конституционный Суд так и не открыл производства и не назначил дату суда».

Как заявил А.ЯЦЕНЮК, он безотлагательно направит письмо в КС с требованием немедленно назначить дату рассмотрения дела.

Как сообщалось, именно поправка № 40 А.ЯЦЕНЮКА о повышении нынешних пенсий затормозила подписание закона о пенсионной реформе, которым увеличивался пенсионный возраст. Ради отмены этой нормы 6 сентября на рассмотрение парламента снова выносился закон о пенсионной реформе. На заседании была нарушена норма Регламента ВР, которая допускает устранение несогласованностей и неточностей в принятом законе только по предложению председателя Верховной Рады. Впрочем, 6 сентября происходило внесение содержательных поправок, что запрещается Регламентом ВР.

20 сентября А.ЯЦЕНЮК подал в ВАСУ иск, в котором требовал признать противоправными действия парламента во время повторного рассмотрения Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» 6 сентября, который был принят 8 июля.