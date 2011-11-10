Королевская требует от МВД и ГПУ разъяснить ситуацию с участниками акции «Вперед!»

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») направила депутатские обращения относительно уголовных дел против участников акции «Вперед!», которые на прошлой неделе вышли на площадь перед Верховной Радой Украины с требованием самороспуска парламента.

Соответствующие обращения направлены министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«По информации, которая распространяется в СМИ, сегодня существуют уголовные дела, возбужденные против участников акции по факту повреждения забора, установленного вокруг парламента, по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества). Однако, в настоящее время принадлежность забора вокруг парламента конкретному собственнику не подтверждена, а разрешительная документация на его установку отсутствует», - говорится в обращении Н.КОРОЛЕВСКОЙ к руководителю МВД.

Также политик обращает внимание министра на то, что существует заявление начальника Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Виктора РАТУШНЯКА о получении телесных повреждений двумя работниками милиции, из текста которого можно предположить, что участников акции «Вперед!» обвиняют в сопротивлении представителям власти с применением холодного оружия.

В связи с этим Н.КОРОЛЕВСКАЯ просит министра внутренних дел подтвердить или опровергнуть информацию о возбужденных уголовных делах против участников акции «Вперед!», а при наличии возбужденных уголовных дел - предоставить информацию о лицах, в отношении которых они возбуждены, а также по каким именно статьям Уголовного кодекса Украины.

В аналогичном письме в Генпрокуратуру глава парламентского Комитета просит В.ПШОНКУ организовать всестороннюю и объективную проверку законности возбуждения уголовных дел против участников акции «Вперед!», в рамках компетенции обеспечить проведение всестороннего и полного исследования всех обстоятельств данных дел и принятия мер, направленных на принятие законного решения.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к главе Киевской городской госадминистрации Александру ПОПОВУ с просьбой предоставить информацию о заказчике и владельце забора, установленного вокруг здания парламента, о смете расходов на его изготовление и установку, наличии соответствующих разрешительных документов, а также данные о процедуре государственных закупок с целью возведения забора.

Напомним, 27 октября с аналогичным запросом Н.КОРОЛЕВСКАЯ обращалась к спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ. Ссылаясь на многочисленные обращения граждан Украины, которых волнует нарушение их конституционного права на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации на площади у здания парламента, народный депутат просила В.ЛИТВИНА принять все возможные меры по демонтажу указанного забора «с целью защиты конституционных прав граждан, закрепленных статьей 39 Конституции Украины».

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2011 года возле Верховной Рады состоялась акция протеста, организованная ГО «Вперед!». Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции. Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.