В Киеве патрули будут штрафовать за брошенные мимо урны мусор и окурки

К концу года Киевская городская государственная администрация намерена создать инспекцию, патрули которой будут ходить по городу и взимать по 340 грн. за выброшенную мимо урны бумажку или окурок. Об этом пишет газета "Сегодня" (№ 252 от 10 ноября 2011 г.).

Как отмечает издание, киевляне уже сравнивают будущих инспекторов с гаишниками и ожидают, что они будут брать взятки. В мэрии парируют - штрафы в админкодексе есть и сейчас. «Они предусмотрены, но их некому взимать, а теперь будет кому», - сообщил газете первый заместитель главы КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«Сегодня» отмечает, то в мэрии продумали, как будут бороться с возможным взяточничеством среди инспекторов. «Будем давать 50 грн. человеку, чтобы он дал их инспектору. Возьмет - уволим. А лучшим работникам будем давать премии», - говорит начальник Главка благоустройства КГГА Сергей САДОВЫЙ.

Кроме того, газета подчеркивает, что возникает вопрос, есть ли у будущей инспекции право штрафовать, ведь им обладает по закону лишь ограниченное количество структур. Но в мэрии уверяют: все законно. «Есть указ МинЖКХ по утверждению инспекций по благоустройству. Это проговорено и в законе о благоустройстве. Если Киевсовет создаст инспекцию, мы будем иметь полное право штрафовать», - сообщил С.САДОВЫЙ.

В комментарии газете юрист Иван АРАНОВСКИЙ отметил, что заставить людей платить будет проблемой. «Исходя из закона, инспекторам нужно составить админпротокол, для которого нужны паспортные данные, затем передать дело в админкомиссию. Те выписывают штраф. Наверняка, документы все будут «забывать» дома», - говорит он.

«Думаю, пока за неимением документов инспектор будет предупреждать, чтобы не сорили. Ведь у человека без паспорта мы не добьемся выплаты штрафа. А в будущем патруль будет ходить с милицией», - сообщил С.САДОВЫЙ. Инспекторов хотят привлечь и к дисциплинированию наших водителей. За парковку на газоне вместе с ГАИ планируют снимать номера. После оплаты штрафа их возвратят.

В то же время, газета отмечает, что в Англии и Франции штраф за выброшенный из авто мусор - свыше 2000 грн. на наши деньги, а в Сингапуре за сор мимо урны посадят в тюрьму на 10 дней.