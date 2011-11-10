8,5 млн. европейцев готовы работать больше, но не могут найти работу - Евростат

Брюссель. В 2010 году во всех странах - членах ЕС насчитывалось 41,3 млн. лиц, занятого частично.

Об этом сообщает сегодня Евростат.

Из них, 8,5 млн. человек, или 21%, заявляли о готовности и желании работать больше, однако не могли найти соответствующую работу.

При этом доля недостаточно занятых граждан среди занятых частично, была выше среди мужчин – 27% заявили о готовности и способности работать больше, чем у женщин, – 19%.

Самая высокая доля недостаточно занятых среди занятых частично была в Латвии (65%), Греции (49%), Испании (46%), Болгарии (39%) и Словакии (38%).

Самая низкая – в Нидерландах (3%), Бельгии (4%), Чехии и Люксембурге (по 10%).

Евростат также отмечает, что дополнительный потенциал трудовой силы в ЕС составляет около 11 млн. человек, из них 8,2 млн. человек в возрасте от 15 до 74 лет, которые способны работать, но не хотят, и 2,4 млн. лиц, которые ищут работу, однако не имеют возможности трудоустроиться сразу.