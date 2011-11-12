Польские власти намерены изменить правила организации массовых акций

Варшава. Польские власти в связи со вчерашними беспорядками планирует изменить правила организации и проведения массовых акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ заявил, комментируя вчерашние столкновения демонстрантов с полицейскими в центре Варшавы.

По словам Президента, необходимо внести изменения в действующее законодательство, которыми предусмотреть ответственность организаторов массовых акций за ущерб, нанесенный вследствие погромов и уничтожения имущества. Он отметил, что поручил юристам подготовить такие предложения.

Б.КОМОРОВСКИЙ также поблагодарил граждан, которые вчера спокойно отметили День независимости Польши, и осудил действия хулиганов, уничтоживших свыше 10 автомобилей и повредивших другое городское имущество.

Б.КОМОРОВСКИЙ также выразил обеспокоенность по поводу участия иностранцев во вчерашних беспорядках в Варшаве. „Это национальный польский позор”, - цитирует слова Президента его пресс-служба.

Пресс-служба польского правительства сообщила УНИАН, что исполняющий обязанности премьер-министра Дональд ТУСК планирует сегодня провести совещание относительно вчерашних беспорядков в столице с руководителями МВД, Министерства юстиции и городской властью Варшавы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, Польше отмечала 93-ю годовщину со дня возобновления независимости.

В центре Варшавы произошли несколько столкновений между участниками различных массовых акций и полицией. Беспорядки продолжались до позднего вечера. По предварительным данным стражей порядка, хулиганы уничтожили 14 полицейских автомобилей, 40 полицейских получили ранения.

По данным польских СМИ, в центре Варшавы в «Марше независимости», который организовали националистические организации, принимали участие свыше 10 тысяч лиц, по данным полиции – от 3 до 5 тысяч.

Полиция задержала более 200 человек, половина из которых иностранцы (преимущественно граждане Германии), принимавшие участие в массовых беспорядках.

Организаторы „Марша Независимость” заявили, что его участники не принимали участия в беспорядках, а этим занимались другие люди, в частности, представители организаций левого направления.

Журналисты среди участников беспорядков идентифицировали футбольных фанов и немецких анархистов, которые в масках и черной одежде с палками напали на стражей порядка еще до начала марша, а позже забаррикадировались в одном из кафе в центре Варшавы.