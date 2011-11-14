Парламент Италии одобрил антикризисные меры

Палата депутатов национального парламента Италии приняла закон, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране, который включает в себя, в частности, согласованные с руководством ЕС антикризисные меры, передает РИА «Новости».

Среди мер по стимулированию роста национальной экономики и сокращению госрасходов, одобренных парламентом, содержатся нормы, затрагивающие практически все сферы жизни.

В частности, документом регламентируется передача государственных активов и земель сельскохозяйственного назначения, либерализация законодательства для местных служб, предоставляющих различные коммунальные услуги, а также содержатся предложения по трудовой реформе, направленные, в том числе, на повышение занятости среди женщин и молодежи.

Кроме того, предусматривается проведение пенсионной реформы, согласно которой с 2026 года пенсионный возраст для мужчин и для женщин составит 67 лет, а также повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

Как сообщал УНИАН, экономика Италии находится в плохом состоянии и может пополнить список стран еврозоны, пострадавших от долгового кризиса.

Некоторые эксперты считают, что Италия не сможет избежать дефолта.

В августе этого года правительство Италии утвердило план мер по сокращению бюджетных расходов на 64 млрд. долларов. Согласно требованию Европейского центробанка, Рим должен сбалансировать бюджет страны к 2013 году.