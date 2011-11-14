Лукашенко запретил несанкционированные флеш-мобы в Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал поправки в закон о массовых мероприятиях и ряд законов, регулирующих общественно-политическую деятельность в стране.

Как передает БелаПАН, новый закон о массовых мероприятиях ужесточает правила их проведения. Так, организация любого сбора граждан должна быть санкционирована властями - это касается и флешмобов, и сбора граждан, организованного с использованием интернета.

До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организаторы не вправе объявлять, в том числе в интернете, о дате, времени и месте его проведения. Кроме того, организаторами не могут быть лица, допустившие нарушение порядка проведения такого мероприятия в течение года с момента наложения административного взыскания.

Поправки в законодательство, регулирующее общественно-политическую деятельность, делают уголовно наказуемым зарубежное финансирование негосударственных организаций в нарушение законодательства Беларуси. Документ запрещает республиканским и местным общественным объединениям, их союзам хранить денежные средства, драгоценные металлы и иные ценности в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, находящихся на территории иностранных государств.

Представляя поправки в закон о массовых мероприятиях, министр внутренних дел Беларуси Анатолий КУЛЕШОВ заявил: "Они направлены на обеспечение безопасности не отдельной группы людей, а всего общества". При разработке законопроекта изучалось аналогичное международное законодательство и белорусский закон "наиболее демократичен по сравнению с действующими в развитых демократических странах", так как в Беларуси проведение массовых мероприятий нигде не регламентировано, добавил глава МВД.

Комментируя позже законопроект журналистам, А.КУЛЕШОВ подчеркнул: "Поправки в закон о массовых мероприятиях абсолютно своевременны. Они направлены не на нарушение прав и свобод граждан, а на их четкое и неукоснительное соблюдение".

Как сообщалось, принятие этих законов вызвало большой резонанс в обществе. Лидеры белорусских НГО и правозащитники в совместном заявлении призвали власти отменить законопроекты.

По их мнению, поправки в закон "О массовых мероприятиях" "нарушают права граждан на мирные собрания, гарантированные как Конституцией Беларуси, так и базовыми нормами международного права, вводят административную ответственность граждан за невинные действия и бездействия".

Не вводить в действие новые законы официальный Минск также призвали представители международной общественности, в том числе Евросоюз и ОБСЕ. По их мнению, нововведения в законодательство еще больше ограничат фундаментальные права на свободу собраний и ассоциаций в Беларуси.

Однако 28 октября Конституционный Суд Беларуси, который рассмотрел законопроекты "в порядке обязательного предварительного контроля", признал их законными.