ВР на этой неделе не будет рассматривать проект Трудового кодекса - Литвин
13:33, 14 ноября 2011Соцполитика
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Верховная Рада отложит рассмотрение проекта Трудового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
По словам спикера, с просьбой снять с рассмотрения на этой неделе проект Трудового кодекса обратилась фракция Партии регионов, поскольку нужно провести дополнительные консультации.
«Я предлагаю их предложение поддержать, и отложить рассмотрение этого вопроса», - сказал В.ЛИТВИН.
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