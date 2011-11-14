ВР на этой неделе не будет рассматривать проект Трудового кодекса - Литвин

Верховная Рада отложит рассмотрение проекта Трудового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По словам спикера, с просьбой снять с рассмотрения на этой неделе проект Трудового кодекса обратилась фракция Партии регионов, поскольку нужно провести дополнительные консультации.

«Я предлагаю их предложение поддержать, и отложить рассмотрение этого вопроса», - сказал В.ЛИТВИН.