Эксперт прогнозирует в т.г. снижение уровня безработицы в Украине

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ Лидия ТКАЧЕНКО прогнозирует в этом году снижение уровня безработицы в Украине по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ТКАЧЕНКО сказала во время пресс-конференции «Уровень безработицы в мире бьет рекорды. Какая ситуация в Украине?».

По ее данным, в І полугодии 2010 года уровень безработицы в Украине среди населения 15-70 лет был 8,5%, а в І полугодии 2011 г. – 8,2% (это 1 млн. 810 тыс. лиц). В то же время по трудоспособному населению показатель безработицы в І полугодии 2010 г. составлял 9,2%, а в І полугодии 2011 г. – 8,9%.

“Как правило, уровень безработицы имеет определенную сезонность. Самый высокий уровень безработицы наблюдается, как правило, в 3-м квартале. Но судя по данным І полугодия, можно ожидать, что уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста в Украине будет где-то 8,6%. Безусловно, все будет зависеть от того, что у нас будет происходить еще в этом квартале, но в принципе можно ожидать 8,6-8,5% в этом году”, - заявила эксперт.

По ее словам, будет происходить это за счет того, что уменьшилось в этом году количество освобожденных рабочих из предприятий вследствие экономических трудностей, и параллельно происходит оживление на рынке трудоустройства и мобильность работников предприятий.

Что касается следующего года, то, по словам Л.ТКАЧЕНКО, действительно есть опасение, что может вырасти уровень безработицы в мире и основной причиной этого может стать вторая волна экономического кризиса, возможность которой допускают. При этом она обратила внимание, что рост безработицы в развитых странах обусловлен высокой индустриализацией и демографической ситуацией.

“Пока, если говорить о ситуации в Украине, очень тревожных явлений нет. Но если вспомнить 2008 год – тоже будто все начиналось хорошо... Следует помнить, насколько зависима наша экономика от внешних факторов. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, в частности в Европе, и в целом в мире”, - резюмировала Л.ТКАЧЕНКО.

Как отметил ведущий эксперт Центра Разумкова, бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО, показатели занятости и безработицы в Украине являются одними из лучших в Европе. По еврозоне, отметил он, безработица составляет где-то 12%.

В то же время он объяснил такие показатели тем, что “в пиковый период наши работодатели уже нашли пути, как балансировать, найдя формы неполного рабочего дня или отпуска за собственный счет”.

“И за счет таких вещей удалось в 2008 году избежать очень серьезных обострений в социальной сфере”, - отметил специалист.

Л.ТКАЧЕНКО в свою очередь добавила, что картина по уровню безработицы в Украине выглядит лучше, чем могла бы быть в случае, если бы исключить из занятого населения жителей села, работающих только на своих личных крестьянских хозяйствах и считающихся в нашей стране занятыми.

“Показатель по безработице сельского и городского населения в І полугодии этого года был одинаков – 8,9%. Но надо иметь в виду, что на селе половина людей работают в частных хозяйствах и продают свою продукцию, поэтому относятся к занятым. Это вроде бы правильно с экономической точки зрения, но если бы им задали вопрос, искали бы они работу, то имели бы другую картину... То есть, практически половина сельского занятого населения - это неформальная занятость преимущественно в личных крестьянских хозяйствах. Следовательно, уровень безработицы в Украине был бы больше”, - отметила Л.ТКАЧЕНКО.

П.РОЗЕНКО заявил, что на сегодняшний день сельское население Украины обречено как на мизерные зарплаты, так и в будущем на мизерную пенсию из-за плохой структуры занятости – сезонной. “Украина должна обеспечить 100% занятость человека на селе на протяжении всего календарного года. К сожалению, сегодня изменений к такой структуре мы не наблюдаем”, - подчеркнул он.

Кроме того, П.РОЗЕНКО отметил, что занятость населения в Украине не выполняет свою главную социальную функцию – не защищает человека от бедности. Ссылаясь на данные исследований, на сегодняшний день 23% семей, где все члены семьи работают, находятся за чертой бедности, а если один человек работает, то уже таких семей за чертой бедности 35-37%.

“С рождением ребенка риск бедности еще больше усиливается, в частности и среди работающего населения. Количество семей, где один ребенок – 26% таких семей находятся за чертой бедности, с двумя детьми – 39%, а семей, где 4 и больше детей – за чертой бедности свыше 70%”, - заявил эксперт.

Более того, по его словам, существует большое расслоение по бедности между селом и городом: в городе 15% семей за чертой бедности, в селе – 36%.

“И причины две: первая – политика государства на дешевую рабочую силу, вторая, – значительная тенизация экономики нашего государства. В структуре доходов наших граждан 42% приблизительно – это зарплата и 39% - это различные социальные трансферты и выплаты, тогда как в европейских странах зарплата составляет где-то в структуре дохода 60%”, - объяснил он.

По его словам, на сегодняшний день «наиболее жадным работодателем» в Украине является государство.

“Если средний уровень зарплаты в государстве на уровне 2 тыс. 700 грн., то государство в своих структурах, например в образовании, платит на 600 грн. меньше – 2 тыс. 100 грн., в системе здравоохранения – 1 тыс. 700 грн., в предоставлении соцуслуг – так же”, - отметил П.РОЗЕНКО.