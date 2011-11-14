В Донецке чернобыльцы и афганцы требуют прибытия Азарова. Угрожают голодовкой

В Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны, находясь в актовом зале здания регионального управления Пенсионного фонда Украины, требуют немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА, f в противном случае грозят уже нынешней ночью объявить голодовку.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации Всекраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, представители чернобыльцев, афганцев и тех, кто имеет статус «дети войны», сегодня «абсолютно спокойно, мирно зашли в здание управления Пенсионного фонда Донецкой области, в актовый зал и пообщались с начальником управления Георгием ЯКИМЕНКО».

Н.ГОНЧАРОВ отметил, что после того, как Г.ЯКИМЕНКО объяснил, что пенсии для этой категории граждан начисляются только согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, все присутствующие приняли решение обратиться лично к Н.АЗАРОВУ.

«Да, мы с ЯКИМЕНКО общались, и после его выступления было принято такое решение (вызвать в Донецк Н.АЗАРОВА – УНИАН). Потому что ЯКИМЕНКО сказал, что не будут выполняться нормы чернобыльского закона, закона о статусе ветеранов войны, о детях войны, потому что якобы нет денег. Они будут выполнять постановление Кабинета министров № 745. И этот вопрос может решить только Кабмин», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

По его словам, в правительстве этот вопрос «уже два месяца пытаються решить», создавая рабочие группы, «которые ни черта не делают, одно обещание и все, ничего другого нет».

«Поэтому мы решили разрубать этот гордиев узел и требуем сюда прибыть АЗАРОВА, пусть и Кабинет министров прибывает», - заявил Н.ГОНЧАРОВ.

Он еще раз подчеркнул: «Нами было принято решение, что мы не выходим из зала и требуем немедленно явиться сюда господина АЗАРОВА. Мы требуем сей час, и будем срочно отправлять в Киев соответствующую бумагу с этим требованием, чтобы АЗАРОВ прибыл в Донецк, к нам сюда, в актовый зал Пенсионного фонда».