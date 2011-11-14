В Украине завершился процесс отбора волонтеров УЕФА на Евро-2012

Местный Организационный комитет «Евро-2012 Украина» завершил в воскресенье процесс интервьюирования кандидатов в волонтеры УЕФА на Евро-2012 в четырех принимающих городах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Оргкомитета «Евро-2012 Украина», на протяжении всех выходных этой осенью профессиональные волонтеры-рекрутеры, которые летом прошли обучение по стандартам УЕФА, провели почти 6 500 собеседований с кандидатами, в том числе через скайп. О результатах собеседований кандидатам сообщат до конца декабря 2011 года.

«Благодаря работе волонтеров-рекрутеров, которые провели этой осенью в Украине 6 500 собеседований, мы прошли один из этапов ответственности волонтерского проекта: завершился процесс отбора добровольцев, и до конца декабря мы будем знать, кто именно присоединится к нашей команде во время Турнира, - резюмировал директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ. По его словам, 21 ноября состоятся первые тренинги для волонтеров-водителей турнира, а 2 декабря состоится встреча с 270 добровольцами во время организации церемонии финальной жеребьевки.

Для трети волонтеров-рекрутеров сотрудничество с УЕФА Евро-2012 продолжится во время самого турнира в роли волонтеров по направлению «Управление волонтерским проектом».

В пресс-службе отметили, что во время Евро-2012 сотрудникам УЕФА в Украине и Польше будут оказывать помощь почти 5 500 волонтеров, в то время как желание стать волонтерами Евро-2012 за весь период регистрации - с 14 июня по 16 октября 2011 года - изъявили 24 тысячи человек из 142 стран мира. Таким образом, волонтерский проект европервенства 2012 года установил абсолютный рекорд за всю историю европейского футбола, подчеркивается в сообщении.