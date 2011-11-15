В Донецке чернобыльцы и афганцы объявили голодовку. Требуют встречи с Азаровым

В Донецке сегодня ночью 41 участник акции протеста - чернобыльцы, афганцы и «дети войны», находясь в актовом зале здания регионального управления Пенсионного фонда Украины, начали голодовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, протестующие требуют, чтобы к ним немедленно прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Голодовку начал 41 человек. Все они провели ночь в здании управления Пенсионного фонда», - сказал Н. ГОНЧАРОВ.

При этом он отметил, что готовность присоединиться к голодовке письменно подтвердили 218 человек.

«Но в связи с тем, что у людей при себе не было медицинских препаратов для поддержания здоровья, они разъехались по домам за медикаментами – кто за инсулином, кто за чем…», - уточнил Н.ГОНЧАРОВ.

Он также добавил, что у него пока нет данных, прилетит ли Н.АЗАРОВ в Донецк.

«У меня есть информация, что губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ ведет переговоры с АЗАРОВЫМ», - констатировал Н.ГОНЧАРОВ.

«Сейчас протестующие снова собираются у Пенсионного фонда. Что делать дальше, будем думать по ситуации», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в региональное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Н.АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Как заявил Н.ГОНЧАРОВ, представители чернобыльцев, афганцев и тех, кто имеет статус «дети войны», пообщались с начальником управления Георгием ЯКИМЕНКО.

Н.ГОНЧАРОВ отметил, что после того, как Г.ЯКИМЕНКО объяснил, что пенсии для этой категории граждан начисляются только согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, все присутствующие приняли решение обратиться лично к Н.АЗАРОВУ.

«Да, мы с ЯКИМЕНКО общались, и после его выступления было принято такое решение (вызвать в Донецк Н.АЗАРОВА – УНИАН). Потому что ЯКИМЕНКО сказал, что не будут выполняться нормы чернобыльского закона, закона о статусе ветеранов войны, о детях войны, потому что якобы нет денег. Они будут выполнять постановление Кабинета министров № 745. И этот вопрос может решить только Кабмин», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.