В Харькове около 300 чернобыльцев захватили управление ПФУ

В Харькове около 300 представителей чернобыльских организаций заняли помещение регионального управления Пенсионного фонда Украины с требованием выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством и в соответствии с решениями судов.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались возле помещения Госпрома, в котором расположено Главное управление ПФУ в Харьковской области, и в актовом зале управления.

Чернобыльцы требуют запретить Пенсионному фонду пересматривать решения судов о назначении им пенсий, а также вносить коррективы в определенные законом размеры пенсий.

Участники акции протеста заявили, что будут находиться в помещении ведомства, пока власть не выполнит их требований.

Сейчас руководители чернобыльских организаций области пошли на переговоры с руководством Харьковской областной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года судами Украины принято решение о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в пользу 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.

Вчера, 14 ноября, в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА. Сегодня 41 активист акции объявил голодовку.