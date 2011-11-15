Число зарегистрированных безработных в Украине сократилось до 378,9 тыс. человек

В Украине в октябре т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с сентябрем на 6,3%, или на 25,6 тыс. человек, и на 1 ноября составило 378,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 30,5%, или на 166 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2011 года составил 1,4% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 ноября т.г. получали пособие по безработице, составило 268,3 тыс. человек, что на 4,6%, или на 12,8 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 октября т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 ноября 2011 г. составила 906 грн., что на 21 грн. больше, чем на 1 октября т.г.