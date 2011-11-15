ВР отменила ранее принятый закон о социальных гарантиях работникам горных предприятий

Верховная Рада Украины отклонила Закон «О внесении изменений в статью 48 Горного закона Украины относительно социальных гарантий работникам горных предприятий».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 262 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон был принят 16 июня 2011 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал его и возвратил в парламент.

Представитель Президента в ВР Юрий МИРОШЕНИЧЕНКО сегодня на заседании парламента сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ предлагает отклонить этот закон, поскольку он нарушает Конституцию Украины, сужая права и свободы граждан.

По его словам, этим законом предусмотрено, что будет утрачено право на получение компенсаций за оплату электроэнергии, газа и центральное отопление работниками горных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 48 Горного закона Украины относительно социальных гарантий работникам горных предприятий».

Им было предусмотрено, что во время ликвидации или консервации горного предприятия обеспечение углем на бытовые нужды осуществляется в пределах тарифного соглашения комиссией по прекращению горного предприятия (ликвидационной комиссией или ликвидатором) таким категориям лиц.

В соответствии с законом, после прекращения или консервации горного предприятия обеспечение углем на бытовые нужды осуществляется указанным в части пятой этой статьи категориям лиц правопреемником, определенным в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Закон должен был вступить в силу с 1 января 2012 года.