Чернобыльцы собираются под Кабмином. В Мариинском парке - «Беркут»
10:41, 16 ноября 2011Соцполитика
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Чернобыльцы собираются под зданием Кабинета министров Украины, чтобы требовать исполнения решений судов о выплате им пенсий.
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время на акцию прибыли около 100 чернобыльцев. Они собрались под флагом «Союза Чернобыль Украины».
Возле Кабмина и в Мариинском парке дежурят представители милиции и спецподразделения «Беркут». Также в парке находится несколько милицейских автобусов. На данное время никакие лозунги протестующие не выкрикивают, столкновений также нет.
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