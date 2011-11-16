Чернобыльцы собираются под Кабмином. В Мариинском парке - «Беркут»

Чернобыльцы собираются под зданием Кабинета министров Украины, чтобы требовать исполнения решений судов о выплате им пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время на акцию прибыли около 100 чернобыльцев. Они собрались под флагом «Союза Чернобыль Украины».

Возле Кабмина и в Мариинском парке дежурят представители милиции и спецподразделения «Беркут». Также в парке находится несколько милицейских автобусов. На данное время никакие лозунги протестующие не выкрикивают, столкновений также нет.