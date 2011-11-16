В Хмельницком предприниматели забросали яйцами "регионалов". Губернатор на стороне бизнеса

В Хмельницком предприниматели забросали яйцами активистов Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел во время регионального митинга предпринимателей на площади возле здания Хмельницкой облгосадминистрации. Параллельно на площади свою акцию в защиту власти проводит Партия регионов. В данное время на площади собрались около 4 тысяч человек.

Активисты Партии регионов заняли позиции у входа в ОГА и ожидают выхода губернатора Василия ЯДУХИ. От предпринимателей их отделяет кордон милиции. «Регионалы» скандируют: «Наталия, отдай деньги шахтерам!» и «Наталию - к Юле!». (Сегодня в Хмельницком находится народный депутат от БЮТ, председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - УНИАН).

Митинг предпринимателей продолжается, но они больше сосредоточили свое внимание на активистах Партии регионов и вступают с ними в словесные споры и бросают яйца, выкрикивая «Позор!».

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Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявил о поддержке предпринимателей, которые проводят митинг возле облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, около 3 тысяч предпринимателей требуют внести изменения в Налоговый кодекс в части упрощенной системы налогообложения, снизить фискальное давление.

Губернатор отметил, что Ассамблея рынков Хмельницкого поддержала Президента Украины в части внесения изменений в Налоговый кодекс.

В то же время В.ЯДУХА сказал, что в государстве не может существовать такой «социальный разрыв», когда семеро предпринимателей содержат одного пенсионера.

В.ЯДУХА считает, что на митинге собрались предприниматели, «которых используют политиканы».

«Не нужно сегодня выступать против власти, нужно реально оценивать возможности бюджета государства, ведь его (бюджет) за последние годы положили на лопатки. Реформам в Украине быть», - сказал он.

Председатель ОГА поблагодарил участников обеих акций. При этом он призвал активистов Партии регионов покинуть площадь.

В данное время «регионалы» уже покинули площадь.

Возле ОГА продолжается митинг предпринимателей, который охраняет милиция.