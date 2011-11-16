Власть обязана обеспечить конкурентоспособность экономики Украины - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что обеспечение конкурентоспособности украинской экономики и содействия ее дальнейшему динамическому развитию является одной из главных задач власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

Кроме того, Президент обратил особое внимание на важность создания новых рабочих мест и усиление социальной защиты. «Мы обязаны обеспечить рабочие места и достойную заработную плату. Тем, кто уже не способен работать, – обеспечить социальную защиту», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.