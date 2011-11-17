Депутаты Львовского облсовета присоединятся к акции протеста чернобыльцев

Депутаты Львовского областного совета Ярослав КАЧМАРИК и Андрей ХОЛЯВКА поддержали акцию протеста чернобыльцев, которая 16 ноября проходила возле и внутри помещения Управления Пенсионного фонда во Львовской области. 17 ноября депутаты тоже присоединятся к чернобыльцам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского областного совета.

«Акции протеста чернобыльцев прошли в Харькове, Донецке, Киеве и Львове. Главная причина протестов – распоряжение Кабинета Министров, запрещающее выполнять решения судов, которые гарантируют чернобыльцам надлежащие им выплаты», – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Львовской облгосадминистрации сообщила, что 16 ноября в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области состоялась встреча заместителя председателя Львовской ОГА Ивана СТЕФАНИШИНА с представителями Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины», которые объявили акцию протеста в связи с невыплатой пенсий и неисполнением судебных решений по их начислению. Во время общения стороны договорились о проведении 17 ноября дополнительной встречи для рассмотрения требований чернобыльцев.

Также первый заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Львовской области Александр САФИНА предоставил разъяснения по затронутым протестующими вопросам состояния их пенсионного обеспечения, выплаты пенсий, в частности, на основании решений суда, вступивших в законную силу.

"Состоялась встреча представителей Пенсионного фонда с чернобыльцами. Мы достигли предварительной договоренности, что 17 ноября участниками акции протеста будет сформирован пакет требований и, соответственно, в пределах полномочий, будут рассматриваться пути их решения в рамках действующего законодательства", - сказал в комментарии УНИАН А.САФИН.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября около 100 представителей Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» захватили помещение регионального Управления Пенсионного фонда Украины во Львове и объявили акцию протеста в связи с невыплатой пенсий и неисполнением судебных решений по их начислению.