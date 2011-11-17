Голодающие чернобыльцы в Донецке заявляют, что не прекратят акцию

В Донецке протестующие чернобыльцы, начавшие 15 ноября голодовку, заявляют, что не намерены прекращать акцию, пока реально не увидят, что им вернули пенсии в прежнем объеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил комендант палаточного городка голодающих чернобыльцев, один из членов инициативной группы протестующих Владимир ДЕРКАЧ.

«Только тогда будет результат нашей акции, когда сюда приедут представители власти с ведомостью, и мы увидим, что они стали возвращать нам долги по пенсиям. И все, кто здесь стояли в первые дни, увидят, что им на счета стали поступать деньги, - сказал В.ДЕРКАЧ. - И тогда мы реально увидим, что власть держит слово».

Он напомнил, что вчера вечером после телефонного разговора активистов акции с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ все чернобыльцы, находившиеся в актовом зале регионального управления Пенсионного фонда, приняли решение покинуть помещение, но остаться в палаточном городке перед зданием на улице.

По словам В.ДЕРКАЧА, власть пообещала им, что будут отозваны из судов апелляционные заявления о даче разъяснений по порядку применения решения судов с учетом изменения закона о государственном бюджете на 2011 год, то есть, все справедливо отсуженные чернобыльцами пенсии, положенные по закону, не будут ставиться под сомнение и будут возвращены людям.

«Вчера нас заверили, что отзовут эти заявления… И когда мы увидим возвращенные деньги, мы поймем, что это работает… До тех пор мы стоим здесь», - сказал чернобылец.

Как добавил В.ДЕРКАЧ, сегодняшняя ночь прошла спокойно, без каких-либо эксцессов, «только было очень холодно», поэтому все около 50 участников акции ночевали в одной штабной палатке, в которой есть печка-«буржуйка».