В России не планируется повышение пенсионного возраста - Путин

Москва. В России не планируется в ближайшее время повышение пенсионного возраста.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на встрече с пенсионерами в Кремле.

«Мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст… Я хочу, чтобы вы знали, что во всех европейских странах, даже в постсоветских, в Украине сейчас только подняли пенсионный возраст», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что экономика в этих странах такая, что власти не в состоянии платить пенсии, и это объективная необходимость. «У нас такой необходимости пока нет», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что в России продолжительность жизни не настолько большая, как в Европе.

Также премьер заверил, что в РФ нет необходимости в замораживании пенсий. «Во многих странах так сделали - заморозили и уровень заработной платы, и пенсий. Инфляция-то растет, и реальные доходы будут падать. У нас нет такой необходимости замораживать, потому что это сокращение реальных доходов», - добавил В.ПУТИН.

В настоящее время пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.