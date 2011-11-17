Янукович обещает повысить стипендии до уровня прожиточного минимума

В 2012 году студенческие стипендии будут повышаться до уровня прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в Одессе. Он отметил, что именно такое повышение стипендий предусматривает законопроект о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «разработанным законопроектом о высшем образовании предусмотрено постепенное повышение стипендии до прожиточного минимума. У нас сегодня прожиточный минимум 976 гривень. Вот мы намерены приближаться к этой цели, которую давно ставили».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что общими усилиями создаются наиболее благоприятные условия для учебы молодежи. В частности, «сегодня в Харькове открывается прекрасное студенческое общежитие более чем на 1200 мест. Причем таких общежитий в ближайшее время будет открыто шесть. Хотя мы понимаем, что нужно в 2-3 раза больше».

«В целом молодежная программа заслуживает внимания со стороны государства, что мы и будем делать, несмотря на то, что Украина переживает, как и весь мир, непростые, кризисные времена», - сказал глава государства.

«Но в этом году нами достигнут рост ВВП в объеме 5,5%, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, благодаря чему ни разу не сорваны социальные выплаты населению, зарплаты, пенсии. И постепенно понемногу их повышаем: не так, как хотелось бы, но доходы растут».