Акция «Захвати Уолл-стрит» перешла в побоища. На Бруклинском мосту 32 тыс. человек

В Нью-Йорке продолжаются ожесточенные столкновения полиции и участников акции «Захвати Уолл-стрит», которые в четверг вышли на улицы города, чтобы отметить два месяца со дня начала протестов.

Десятки тысяч человек принимают участие в акции. «Би-би-си» транслирует кадры съемок с разных частей города: ожесточенные столкновения проходят в Закотти-парке, тысячи людей идут маршем по Бруклинскому мосту.

Два месяца назад все начиналось с того, что участники акции «Захвати Уолл-стрит» несколько часов блокировали самый знаменитый нью-йоркский мост, после чего начались массовые аресты.

Как сообщает в Twitter телеканал Russia Today со ссылкой на своего корреспондента, только в марше по мосту принимают участие не менее 32 тысяч человек.

«Полиция Нью-Йорка сообщила, что около 32 тысяч человек находятся на Бруклинском мосту и вокруг него», – пишет RT_com.

Число задержанных увеличилось до 200. Ранее сообщалось о 75 задержанных, которые были среди тех, кто пытался прорваться к зданию Нью-йоркской фондовой биржи.

Число раненых пока уточняется, но уже сейчас известно, что среди них ест как демонстранты, так и полицейские.

Полиция использовала дубинки, чтобы разогнать протестующих.

Некоторым демонстрантам уже предъявили обвинения. Один из них – молодой человек с окровавленным лицом, чьи фотографии транслируют все мировые СМИ – обвиняется в попытке воровства и нападении на сотрудника полиции.

Как сообщает New York Times, молодой человек кинул в полицейского какой-то небольшой предмет и снял с головы другого полицейского фуражку, пишет «Газета.Ru».