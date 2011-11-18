Донецк настроен на совместную акцию с Днепропетровском и Львовом

Донецкие чернобыльцы хотят объединиться со львовскими и днепропетровскими и провести совместную акцию протеста.

Об этом сообщил в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на ТВі представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Также он сообщил, что судьбой голодающих земляков до сих пор не поинтересовался ни один выходец из Донецка, который имеет властные полномочия.

«Ни один «регионал» не пришел и не спросил – ребята, что вы здесь делаете» - сказал чернобылец.

По словам В.СУМАРУКОВА, другие политические силы интересуются пикетчиками.

«Но мы не выдвигаем никаких политических требований. Мы хотим жить в правовом государстве» - подчеркнул В.СУМАРУКОВ. По его словам, в регионе проживают 7 тыс. 200 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые получили решения судов, а всего в Донецкой области -14 тыс. чернобыльцев.

Как сообщалось, чернобыльцы возмущены невыполнением «чернобыльского» закона и тем, что государство не выплачивает им предусмотренные данным законом средства. Более того - не выплачиваются средства по судебным решениям.