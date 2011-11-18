Азаров обещает инвалидам-чернобыльцам повышения пенсий до 3-4 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины рассматривает возможность повышения пенсий инвалидам-чернобыльцам до 3-4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе посещения городского центра радиационной защиты от последствий Чернобыльской катастрофы.

«Поднимем пенсию чернобыльцам-ликвидаторам инвалидам І группы, ІІ группы, ІІІ группы. Потом пойдем дальше», - пообещал Н.АЗАРОВ.

Он объяснил, что Кабмин рассматривает возможность выплаты пенсий инвалидам І группы на уровне 4 тыс. грн., ІІ - 3,5 тыс. грн., ІІІ - 3 тыс.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что и в последующие годы правительство намерено повышать пенсии чернобыльцам, а также проводить реконструкцию больниц для них по всей Украине.