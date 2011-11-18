Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поддерживает идею введения налога на роскошь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу “Рада”.

“При нынешних условиях поляризации нужно ввести “драконовские” налоги, я считаю, на роскошь - на яхты, на дорогие автомобили, меха, бриллианты, золото и все такое”, - сказал он.

В то же время председатель ВР заметил, что это нужно не для того, чтобы в стране не было зажиточных людей, а для того, чтобы как можно меньше было бедных. В.ЛИТВИН напомнил, что в 90-х годах прошлого столетия были определенные трудности с выплатой пенсий, и введение налога на роскошь определенным образом помогло наполнить Пенсионный фонд.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что правительство в ближайшее время внесет этот законопроект в парламент, чтобы их намерения не стали “паром в гудок”. “Я считаю, что это решение нужно принять, возможно, даже с принятием бюджета”, - добавил спикер.