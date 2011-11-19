Харьковская область и Вьетнам будут развивать двусторонний туризм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сотрудничать в сфере туризма предложил губернатор Михаил ДОБКИН в ходе встречи с делегацией Социалистической Республики Вьетнам, которая состоялась в рамках проведения Дней вьетнамской культуры в Украине.

«Слышали о вашем прорыве в сфере туризма и создании во Вьетнаме серьезной туристической инфраструктуры. Хотелось бы объединить усилия, приглашать в наш регион туристов, и в то же время через наши туристические агентства направлять туристов в Социалистическую Республику Вьетнам», – сказал М.ДОБКИН.

Он подчеркнул, что опыт ряда государств, которые буквально недавно стали экономическими лидерами, доказывает, что туризм является одним из пяти основных приоритетов в части наполнения бюджета.

«Я многого ожидаю от сотрудничества в туристической сфере. Стоит учесть, что Харьков для Вьетнама – не темное пятно на карте. Через семьи тех, кто работает здесь, мы могли бы предложить много направлений, которые заинтересовали бы жителей Вьетнама, от зеленого туризма и до подготовленных туристических маршрутов», – сообщил губернатор.

В свою очередь, вьетнамская сторона поддержала идею двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам господин Хо Ань ТУАН пригласил представителей Харьковской области посетить Вьетнам ознакомиться с туристическими достижениями страны и изучить ее туристический потенциал.

Во время встречи М.ДОБКИНА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине Хо Дак Минь НГУЕТ обсуждались вопросы развития и углубления двустороннего сотрудничества между Харьковской областью и регионами Вьетнама, в том числе в области культуры и туризма.

Как отметил М.ДОБКИН, дружественные отношения между Харьковской областью и Вьетнамом установились еще во времена бывшего Советского Союза - «тогда основным вопросом сотрудничества была гуманитарная сфера, в частности, образование и культура», «но дружба остается близкой, а сотрудничество переходит в иные плоскости».

«Сегодня, - сказал М.ДОБКИН, - мы добавили к ней плодотворные экономические взаимоотношения, и хотелось бы их расширять. Мы внимательно следим за успехами Вьетнама в развитии экономики, и сейчас, думаю, наступило то время, когда мы уже можем приглашать инвесторов или выслушивать предложения вьетнамской стороны о реализации тех или иных проектов на территории Украины и Харьковской области в частности».

По словам Хо Дак Минь НГУЕТ, у Вьетнама и Харьковской области есть очень большой потенциал сотрудничества в разных сферах. В частности, вьетнамская сторона заинтересована в сотрудничестве в сфере подготовки кадров, культурного обмена, туризма, инвестиции, энергетики.

Посол также отметила, что вьетнамское общество в Харькове является одним из самых сильных в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Она поблагодарила руководителей области за создание благоприятных условий для жизни и деятельности вьетнамской диаспоры на Харьковщине.