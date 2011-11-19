Минимальная пенсия на Харьковщине составляет 784 грн., максимальная - до 31 тыс.грн.

Минимальный размер пенсии в Харьковской области сегодня составляет 784 грн., максимальный – до 31 тыс. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Игоря ШУРМУ.

Он сообщил, что анализ состояния выплаты пенсий, их размеров, наполнения Пенсионного фонда и своевременности выплат пенсий проведен в связи с обострением среди населения вопросов о выплате пенсий и проведении пенсионной реформы в Харьковской области.

Общий фонд выплаты пенсий в Харьковской области составляет около 1 млрд. грн. в месяц. Всего в Харьковской области проживает 772 тыс. 81 пенсионер. Из них 664 тыс. 447 чел. получают пенсию от 784 грн. до 1,5 тыс. грн.; 58 тыс. 127 чел. – от 1,5 до 2 тыс. грн.; 31 тыс. 341 чел. – от 2 до 3 тыс. грн. Пенсии, размер которых более 10 тыс. грн., получает 891 чел., что составляет 0,1% от общего количества пенсионеров.

В частности, 232 чел. получают пенсии в размере от 10 до 15 тыс. грн.; 303 чел. – от 15 до 20 тыс. грн.; 346 чел. – от 20 до 25 тыс. грн.; 10 чел. – от 25 до 31 тыс. грн.

«Сумма пенсий, которые получает 891 чел., составляет более 10% от общего фонда выплаты пенсий в области за месяц. Анализ размеров пенсий дает убедительные ответы на вопрос, соблюдаются ли принципы социальной справедливости, и насколько актуальным является проведение пенсионной реформы», - сказал И.ШУРМА.