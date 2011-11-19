Власть провоцирует людей на противостояние - Королевская

Общественные объединения заставят нынешнюю власть не принимать антинародные законы и не провоцировать своими действиями социальный, политический и экономический дефолт.

Об этом в эфире передачи «Большая политика с Евгением Киселевым» заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета ВР.

«Мы видим, что власть провоцирует людей на противостояние. Люди не верят, что компромиссом можно решить свои проблемы», – сказала она.

Отвечая на вопрос ведущего относительно поддержки ВОО «Вперед» чернобыльцев Львова, политик отметила: «Если общественные организации объединяются – это очень хорошо. Только единым фронтом можно отстаивать свои интересы, потому что один на один с действующей властью бороться невозможно. Что касается ситуации во Львове, следует только приветствовать взаимную поддержку разных социальных групп. Чем более консолидировано мы будем защищать интересы людей, тем большего сможем добиться», – подчеркнула народный депутат.

Она выразила уверенность, что афганцы, чернобыльцы и другие социальные группы заставят правительство не принимать антинародные законы и не провоцировать своими действиями социальный, политический и экономический дефолт. «Или у нас в стране будут выполняться законы и социальные выплаты не будут урезаться, или власти придется столкнуться с протестными выступлениями, которые будут усиливаться. То, что происходит сейчас в стране, – это только цветочки, а ягодки – подождите», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.