Россия и США обменялись нотами об облегчении визового режима.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России, по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА с государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН на о.Бали «на полях» мероприятий 6-го Восточноазиатского саммита.

«Состоялся обмен нотами в связи с заключением российско-американского соглашения об упрощении визовых формальностей для взаимных поездок граждан России и США. Данное соглашение подлежит ратификации Федеральным Собранием Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В соответствии с документом, бизнесмены и туристы будут получать многократные визы сроком на три года, а чиновники обоих правительств - годовые многократные визы.