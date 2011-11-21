Президиум Совета ФРУ выдвинул кандидатуру Фирташа на пост главы Совета

Президиум Совета Федерации работодателей Украины выдвинул кандидатуру Главы Объединенного движения работодателей Украины Дмитрия Фирташа на пост Главы Совета ФРУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Дмитрия Фирташа.

Совет ФРУ рассмотрит рекомендации на заседании, которое пройдет в рамках Объединительного съезда Федерации работодателей Украины 29 ноября в Киеве. Одним из вопросов съезда ФРУ станет объединение более 20 региональных и отраслевых организаций работодателей на базе Федерации работодателей Украины. Объединение движения работодателей позволит максимально консолидировать усилия и возможности для преодоления современных экономических вызовов, стоящих перед Украиной. Среди наиболее важных для Украины задач – защита национального производителя, развитие внутреннего рынка и создание новых рабочих мест в Украине. Учитывая это, Объединительный съезд Федерации работодателей Украины пройдет под девизом «Сделай для Украины больше!».

Глава Объединенного движения работодателей Украины Дмитрий Фирташ отметил, что объединение всех организаций стратегически важно для страны. «В нынешней непростой ситуации в Украине работодатели должны подставить плечо государству. Чтобы организация могла защищать украинский бизнес, влиять на процессы в стране, чтобы создавались новые предприятия, новые рабочие места, движение работодателей нужно объединять. Поэтому должна быть единая площадка для защиты интересов людей, которые создают рабочие места и развивают экономику страны», – отметил Дмитрий Фирташ.

Также президиум Совета ФРУ рекомендовал Совету Федерации работодателей Украины избрать заместителями главы Совета Анну Безлюдную, Вячеслава Быковца, Алексея Мирошниченко, Дмитрия Олейника и Олега Шевчука.

Кроме того, Президиум Совета ФРУ принял в состав ФРУ новых членов – Всеукраинскую федерацию работодателей в сфере туризма, Объединение организаций работодателей Харьковщины. Ассоциация «Укролияпром» стала ассоциированным членом Федерации работодателей Украины. Таким образом, за последний год – с момента, когда главой украинских работодателей был избран Дмитрий Фирташ – новыми членами ФРУ стала уже 21 организация.

Объединительный процесс работодателей, начавшийся в Украине в начале 2011 года, прошел практически во всех европейских странах. Единые структуры работодателей действуют во Франции, Бельгии, Великобритании, Австрии и многих других европейских странах.