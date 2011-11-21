35% матерей-героинь не получили денежное вознаграждение — Счетная палата

65% женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», на 1 октября 2011 года получили денежную выплату, назначенную за данное звание — 46,425 тыс. из 71,439 тыс. женщин.

Как отмечается в сообщении Счетной палаты, размещенном на официальном сайте ведомства, многие многодетные женщины старшего возраста умирают, не дождавшись денежного вознаграждения.

По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств на одноразовые выплаты женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», коллегия Счетной палаты сделала вывод, что процедура присвоения звания и назначения вознаграждения является непрозрачной, что нарушает права женщин.

Не определен четкий порядок представления к награде и критерии объективной оценки заслуг многодетных матерей. Это приводит к рассмотрению в судах исков женщин в органы исполнительной власти об отказе в присвоении такого звания. Такие иски, как правило, удовлетворяются. Значительное число женщин обращается к Президенту Украины или уполномоченному Верховной Рады по правам человека о нарушении их права на представление к званию «Мать-героиня».

В 2010 году и I полугодии 2011 года Кабмин, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство образования и науки не обеспечили своевременной и в полном объеме выплаты этого вознаграждения. Организация бывшим Минсемьи выплаты одноразового вознаграждения осуществлялась несистемно и хаотично, что усложняло процедуру получения денег или уменьшало их суммы. Учет женщин, имеющих право на присвоение почетного звания, вообще не осуществляется.

Удостоверение «Мать-героиня» и нагрудный знак часто вручаются почти через год после указа Президента Украины о награждении, а не в течение двух месяцев, как положено. Причина - отсутствие бланков удостоверений и нагрудных знаков в связи с нехваткой бюджетных средств. Как следствие, задерживалась и выплата денежного вознаграждения. В 2011 году поступления ассигнований началось в июле, а не в мае, как предусмотрено в бюджетном расписании.

Напомним, почетное звание Украины «Мать-героиня» введено в 2004 году.