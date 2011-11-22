Минздрав могут объединить с Министерством социальной политики - СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен объединить Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики. Об этом сообщает сайт «LB.ua», ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что в Администрации Президента активно обсуждается возможность слияния Министерства здравоохранения с Министерством социальной политики - по европейскому образцу. «По предварительной информации, Виктор ЯНУКОВИЧ уже принял революционное решение об объединении министерств. Также стала известна возможная кандидатура на пост главы нового ведомства - это нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА», - пишет «LB.ua».

Член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Семен ГЛУЗМАН отметил изданию, что не слышал о том, что такое решение уже принято. "Но мне известно, что в кабинете Президента тема обсуждалась не раз. Я сторонник объединения - так живет весь нормальный цивилизованный мир. Решить проблему системы здравоохранения отдельно от социальной системы невозможно. Слишком многие звенья в этих системах дублируются. К примеру, как можно внедрять принцип «деньги ходят за клиентом», когда клиент одновременно является клиентом двух ведомств? Для психиатрии это очень актуально. Вместе с тем, объединение может оказаться опасным – если решение будет необдуманным, неподготовленным и революционным. Такая ситуация может не облегчить жизнь двух министерств, а угробить их, а заодно и всю социальную сферу», - рассказал он.