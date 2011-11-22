Ляшко начал голодовку, чтобы привлечь внимание правительства к чернобыльцам

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег ЛЯШКО начал голодовку, чтобы привлечь внимание правительства и премьер-министра Николая АЗАРОВА к проблемам чернобыльцев.

Об этом О.ЛЯШКО сообщил корреспонденту УНИАН.

“Я решил начать голодовку в знак солидарности с чернобыльцами, которые голодают в Донецке. Решение об этом я принял во время визита в Донецк вчера”, - сказал О.ЛЯШКО.

Он напомнил, что восемь дней назад чернобыльцы собрались на акцию протеста против урезания пенсионных выплат под стенами регионального управления Пенсионного фонда. «Люди доведены до отчаяния. Власть обокрала их, и не оставила другого выхода. Им или умирать от голода дома, или же здесь на площади, на глазах у всего общества”, - сказал О.ЛЯШКО.

По словам О.ЛЯШКО, его голодовка будет длиться столько, “насколько сил хватит”.

При этом он заметил, что продолжает заниматься своими делами, и не находится вместе с чернобыльцами в Донецке. “Сейчас я в Киеве. Из Донецка я вчера вернулся. В планах на эту неделю у меня встречи в Волынской, Львовской, Полтавской областях”, - сообщил народный депутат.

О.ЛЯШКО отметил, что чернобыльцы в Донецке голодают уже длительное время, однако правительство не обращает на них внимания. “Я надеюсь, что моя голодовка привлечет внимание правительства, и они решат проблемы, с которыми столкнулись люди”, - сказал он.